01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İstanbul'da oynanacak; VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa devleri karşısında final bileti için parkeye çıkacak.

calendar 01 Mayıs 2026 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, İstanbul'da yaşanacak.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda 2025-2026 sezonunun şampiyonu, 2-3 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak.

Organizasyonunda Türk temsilcilerinden VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit ile İtalyan ekipleri A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene mücadele edecek.

Dörtlü Final'de ilk müsabakalar, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Günün saat 17.00'de başlayacak ilk mücadelesinde VakıfBank ile A. Carraro Imoco karşı karşıya gelecek.

Diğer maçta ise Eczacıbaşı Dynavit ile Savino Del Bene, saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

İlk müsabakaları kazanan takımlar finale yükselirken kaybeden ekipler ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük maçları, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.

VakıfBank, 7. şampiyonluğu İstanbul'da kazanmaya çalışacak

Sarı-siyahlı takım, İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. zaferini elde etmeyi hedefliyor.

VakıfBank, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, İstanbul'da 2011 ve 2013'ün ardından 2026'da da zirveye çıkmaya çalışacak. VakıfBank, 2011 ve 2013'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonlarında rakiplerine üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Organizasyonda Dörtlü Final'e namağlup ulaşan VakıfBank'ta kaptan Zehra Güneş'in yanı sıra en skorer oyuncular Marina Markova ile Tijana Boskovic, sarı-siyahlıların önemli kozlarından olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, 2. şampiyonluk için sahada olacak

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Eczacıbaşı Dynavit, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

Turuncu-beyazlı ekipte en skorer isimler olarak Ebrar Karakurt ile Magdalena Stysiak ön plana çıkıyor.

A. Carraro Imoco'da hedef, üst üste 3. şampiyonluk

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli yönetimindeki A. Carraro Imoco, İstanbul'da son şampiyon ünvanını korumayı amaçlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2021, 2024 ve 2025 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşayan İtalyan temsilcisi, üst üste 3, toplamda ise 4. kez kupaya uzanmayı hedefliyor.

İtalyan ekibinde Isabelle Haak, Gabi, Zhu Ting gibi önemli isimlerin sergileyeceği performans, Dörtlü Final'de belirleyici olacak.

Savino Del Bene, tarihinin ilk CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışacak

Savino Del Bene, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele edecek.

İtalyan temsilcisinin Dörtlü Final'de en güvendiği isim, İtalyan pasör çaprazı Ekaterina Antropova olacak.

2022'de CEV Challenge Kupası, 2023'te CEV Kupası ve 2025'te de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı kazanan Scandicci, 2026'da da CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.