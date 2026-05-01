01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Gobert: "Wemby'ye karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Sakatlıklarla mücadele eden Minnesota Timberwolves, Denver karşısında aldığı galibiyetle Batı Konferansı yarı finallerine yükselirken, gözler şimdi San Antonio Spurs ile oynanacak seriye çevrildi.

calendar 01 Mayıs 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu eşleşme, Fransız basketbolunun iki yıldızı Rudy Gobert ile Victor Wembanyama'yı playoff sahnesinde ilk kez karşı karşıya getirecek.

Denver karşısındaki serinin 6. maçında 10 sayı ve 8 ribaundla oynayan Gobert, Spurs eşleşmesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Karşımızda benzersiz bir oyuncuya ve MVP yarışında üst sıralarda yer alan bir isme sahip çok güçlü bir takım var. Bu bizim için harika bir meydan okuma ve heyecanlıyız."

Sezonu 60 galibiyetin üzerinde tamamlayan Spurs'ün iki yönlü oyun gücüne ve iyi koçluk yapısına dikkat çeken Gobert, Wembanyama ile karşılaşmanın özel bir anlam taşıdığını belirtti: "Bu tür mücadeleler için yaşıyorsunuz."

Normal sezonda yalnızca bir kez karşı karşıya gelen iki ekipte Timberwolves seriyi 2-1 kazanmıştı. Ligin en genç ve oy birliğiyle seçilen ilk Yılın Savunmacısı olan Wembanyama, Portland serisinde 21 sayı, 8.8 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla etkili performans sergilemişti.

Gobert ise Jokic karşısında savunmadaki performansıyla dikkat çekerek Nuggets yıldızını sınırlamayı başarmıştı. Fransız pivot, eski öğrencisi olarak gördüğü Wembanyama ile playofflarda karşılaşacak olmaktan duyduğu heyecanı "Büyük bir meydan okuma olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle dile getirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.