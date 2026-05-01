Gobert: 'Wemby'ye karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Sakatlıklarla mücadele eden Minnesota Timberwolves, Denver karşısında aldığı galibiyetle Batı Konferansı yarı finallerine yükselirken, gözler şimdi San Antonio Spurs ile oynanacak seriye çevrildi.



Bu eşleşme, Fransız basketbolunun iki yıldızı Rudy Gobert ile Victor Wembanyama'yı playoff sahnesinde ilk kez karşı karşıya getirecek.



Denver karşısındaki serinin 6. maçında 10 sayı ve 8 ribaundla oynayan Gobert, Spurs eşleşmesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Karşımızda benzersiz bir oyuncuya ve MVP yarışında üst sıralarda yer alan bir isme sahip çok güçlü bir takım var. Bu bizim için harika bir meydan okuma ve heyecanlıyız."



Sezonu 60 galibiyetin üzerinde tamamlayan Spurs'ün iki yönlü oyun gücüne ve iyi koçluk yapısına dikkat çeken Gobert, Wembanyama ile karşılaşmanın özel bir anlam taşıdığını belirtti: "Bu tür mücadeleler için yaşıyorsunuz."



Normal sezonda yalnızca bir kez karşı karşıya gelen iki ekipte Timberwolves seriyi 2-1 kazanmıştı. Ligin en genç ve oy birliğiyle seçilen ilk Yılın Savunmacısı olan Wembanyama, Portland serisinde 21 sayı, 8.8 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla etkili performans sergilemişti.



Gobert ise Jokic karşısında savunmadaki performansıyla dikkat çekerek Nuggets yıldızını sınırlamayı başarmıştı. Fransız pivot, eski öğrencisi olarak gördüğü Wembanyama ile playofflarda karşılaşacak olmaktan duyduğu heyecanı "Büyük bir meydan okuma olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle dile getirdi.



