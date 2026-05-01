01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Dursun Özbek'in listesi belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yönetim kurulu listesini Divan Başkanlığı'na sundu. Listede en dikkat çeken isimlerden Abdullah Kavukcu'nun başkan yardımcılığı görevine getirileceği öğrenildi.

calendar 01 Mayıs 2026 09:44
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek merakla beklenen yeni yönetim kurulu listesini perşembe günü Divan Başkanlığı'na sundu. Galatasaray'ın 1 numarası liste için son günü beklemedi ve dün ekibini duyurdu.

KAVUKCU BAŞKAN YARDIMCISI

Galatasaray'da Özbek'in listesinde en dikkat çeken isimlerin başında Abdullah Kavukcu yer aldı. Sportif AŞ Başkanvekili Kavukcu yeni dönemde yönetim kurulunda da başkan yardımcılarından biri olacak. Ömer Sarıgül, Özen Kuzu, Burak Kutluğ ve Mecit Mert Çetinkaya da yönetime dahil olan diğer yeni isimler oldular.

DÖRT İSİM LİSTE DIŞI

Başkan Dursun Özbek'in mevcut yönetim kurulunda bulunan İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu, Ece Bora ve Timur Kuban gibi isimlerin ise yeni listede yer almadığı bildirildi. Özbek'in yeni listesi şu şekilde oluştu: Asil (2.Başkan) Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukçu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.