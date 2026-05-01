Dursun Özbek'in listesi belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek merakla beklenen yeni yönetim kurulu listesini perşembe günü Divan Başkanlığı'na sundu. Galatasaray'ın 1 numarası liste için son günü beklemedi ve dün ekibini duyurdu.
KAVUKCU BAŞKAN YARDIMCISI
Galatasaray'da Özbek'in listesinde en dikkat çeken isimlerin başında Abdullah Kavukcu yer aldı. Sportif AŞ Başkanvekili Kavukcu yeni dönemde yönetim kurulunda da başkan yardımcılarından biri olacak. Ömer Sarıgül, Özen Kuzu, Burak Kutluğ ve Mecit Mert Çetinkaya da yönetime dahil olan diğer yeni isimler oldular.
DÖRT İSİM LİSTE DIŞI
Başkan Dursun Özbek'in mevcut yönetim kurulunda bulunan İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu, Ece Bora ve Timur Kuban gibi isimlerin ise yeni listede yer almadığı bildirildi. Özbek'in yeni listesi şu şekilde oluştu: Asil (2.Başkan) Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukçu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
