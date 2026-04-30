Galatasaray, Anguissa için devrede!

Galatasaray, Napoli'nin elden çıkarmak istediği Anguissa için devreye girdi. Ayrıca sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın yol haritası da belirlendi.

calendar 30 Nisan 2026 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, Anguissa için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğuna ulaşmak için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Napoli'nin kadroda düşünmediği Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa ile ilgileniyor. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Noa Lang transferleri nedeniyle Napoli nezdinde ayrıcalıklı bir konumda olduğu ifade edildi.

Öte yandan detaylarda, Noa Lang'ın Galatasaray'daki günlerinin sona yaklaştığı ve kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisiyle başka bir kulübe satılması amacıyla Napoli'ye geri döneceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 21 maça çıkan Anguissa 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.