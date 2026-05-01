01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan sürprizi!

Galatasaray, Bayern Münih'ten Kim Min Jae ve Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı transfer listesine dahil etti.

01 Mayıs 2026 10:55
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Süper Lig'de şampiyonluk için artık geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'ın transferde yalnızca kadro güçlendirme değil, rekabet avantajı sağlama hedefi de bulunuyor.

KIM MIN JAE VE SALİH ÖZCAN

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kim Min-Jae ile Beşiktaş'ın gündemindeki Salih Özcan'ı listesine aldığı öğrenildi.

RESMİ TEMAS HAZIRLIĞI

Yönetimin, her iki oyuncu için de önümüzdeki süreçte resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoper Kim Min Jae, bu sezon 34 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da verdi.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Alman ekibinden ayrılacak 28 yaşındaki orta saha Salih Özcan, bu sezon 10 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
