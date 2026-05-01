Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan sürprizi!

Süper Lig'de şampiyonluk için artık geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray'ın transferde yalnızca kadro güçlendirme değil, rekabet avantajı sağlama hedefi de bulunuyor.
KIM MIN JAE VE SALİH ÖZCAN
Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kim Min-Jae ile Beşiktaş'ın gündemindeki Salih Özcan'ı listesine aldığı öğrenildi.
RESMİ TEMAS HAZIRLIĞI
Yönetimin, her iki oyuncu için de önümüzdeki süreçte resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoper Kim Min Jae, bu sezon 34 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da verdi.
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Alman ekibinden ayrılacak 28 yaşındaki orta saha Salih Özcan, bu sezon 10 maçta süre buldu.
