Galatasaray, liderliği bırakmadı!

Galatasaray'ı üst üste 4. şampiyonluğa taşımaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, kritik süreçte liderlik dersi verdi.
Yıldızlarla dolu kadrosunda herkesi mutlu etmeyi başaran başarılı teknik adam, "Mayıslar bizimdir" sloganını bu kez Samsun'da gerçeğe dönüştürmeye motive oldu.
2021-22 sezonunu 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takımın 2022 yazında başına geçen Buruk, 4 sezondur zirveden inmiyor.
Bu süreçte Süper Lig'de geride kalan 141 haftanın 99'unda lider Galatasaray yazıyordu. Buruk döneminde yüzde 70 en tepede olan sarı-kırmızılılar, bu sezon 3. haftada oturduğu liderlik koltuğundan hiç kalkmadı.
