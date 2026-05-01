Galatasaray, liderliği bırakmadı!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 4 sezondaki 141 haftanın 99'unda zirvedeydi.

calendar 01 Mayıs 2026 08:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ı üst üste 4. şampiyonluğa taşımaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, kritik süreçte liderlik dersi verdi.

Yıldızlarla dolu kadrosunda herkesi mutlu etmeyi başaran başarılı teknik adam, "Mayıslar bizimdir" sloganını bu kez Samsun'da gerçeğe dönüştürmeye motive oldu.

2021-22 sezonunu 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takımın 2022 yazında başına geçen Buruk, 4 sezondur zirveden inmiyor.

Bu süreçte Süper Lig'de geride kalan 141 haftanın 99'unda lider Galatasaray yazıyordu. Buruk döneminde yüzde 70 en tepede olan sarı-kırmızılılar, bu sezon 3. haftada oturduğu liderlik koltuğundan hiç kalkmadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
