01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray şampiyonluk için tek yürek!

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Camia, şampiyonluk için tek yürek oldu.

01 Mayıs 2026 10:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Adım adım tarihindeki 26. şampiyonluğuna doğru yürüyen Galatasaray'da gözler tamamen Samsunspor maçına çevrilmiş durumda.

Çarşamba günü RAMS Park'ta gerçekleştirilen antrenmanı taraftarlarına açan Galatasaray'da muhteşem bir kenetlenme mevcuttu. 45 bin taraftar hafta içerisinde sadece takımlarına destek olup bir antrenmanı izlemek için tribünlere akın ederken, camiada tek hedef Samsunspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluğu ilan etmek üzerine kurulmuş durumda. Sarı-kırmızılılarda yönetim, futbolcu ve taraftar tek yürek oldu.

SAMSUN'A TARAFTAR AKINI

Eski futbolcular da RAMS Park'a koşarak camialarının yanında yer aldı. Babel, Elmander, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu ve Emre Çolak gibi isimler de antrenmanı takip etti. Galatasaraylı taraftarlar hafta sonunda ise Samsunspor maçını takip edebilmek için bu şehre akın edecek. Sarı- kırmızılı taraftarlara ayrılan biletler kısa sürede tükenirken, Samsunspor kısmında da arayış başladı. Fenerbahçe'nin ya da Trabzonspor'un olası puan kaybında kazanamasa dahi şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'ı dönüşte havalimanında coşkulu bir karşılaşma bekliyor.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Sarı-kırmızılılar son yıllarda rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Türkiye'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren sarı-kırmızılılar 18 kez şampiyon olurken, Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu. Galatasaray 19'a bir adım uzaklıkta.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
