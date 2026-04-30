Nottingham Forest final için avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi yarın final ilk karşılaşmasında Nottingham Forest, konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek final için avantajı kaptı.

calendar 01 Mayıs 2026 00:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Nottingham Forest final için avantajı kaptı!
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk mücadalesinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale ve ardından yarı finale yükselen Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı konuk etti.

City Ground Stadyumu'nda oynana mücadalede ev sahini ekip 1-0 galip geldi.

Nottingham'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Chris Wood kaydetti.

RÖVANŞ MAÇI
Rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü Villa Park'ta oynanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
