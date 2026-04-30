Tedesco'nun ayrılığı için açıklama: 'Sürpriz değildi'

Rus futbolunun eski isimlerinden Aleksandr Mostovoy, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a derbide 3-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Tedesco ile yollarını ayırmıştı.



"ŞAŞIRILACAK BİR DURUM YOK"



Mostovoy, yaşanan gelişmenin sürpriz olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe'de Tedesco'nun görevden alınmasında şaşırılacak bir durum yok. Benim söylediklerim zaten gerçekleşiyor, sadece insanların bunu fark etmesi zaman alıyor."



"TEDESCO'NUN ARKASINDA GÜÇLÜ BİR EKİP VAR"



Tedesco'nun kariyerinde menajer etkisine de değinen Mostovoy, "Tedesco'nun sahip olduğu gibi menajerlerim olsaydı ben de çoktan her yerde çalışıyor olurdum. Onun arkasında güçlü bir ekip var, ona sürekli iş buluyorlar. Herkes böyle menajerlere sahip olmak ister" dedi.



Öte yandan Alman teknik adam, daha önce Spartak Moskova'yı 2019-2021 yılları arasında çalıştırmıştı.



