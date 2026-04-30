Tedesco'nun ayrılığı için açıklama: "Sürpriz değildi"

Rus futbolunun eski yıldızlarından Aleksandr Mostovoy, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Nisan 2026 18:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'nun ayrılığı için açıklama: 'Sürpriz değildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rus futbolunun eski isimlerinden Aleksandr Mostovoy, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a derbide 3-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Tedesco ile yollarını ayırmıştı.

"ŞAŞIRILACAK BİR DURUM YOK"

Mostovoy, yaşanan gelişmenin sürpriz olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de Tedesco'nun görevden alınmasında şaşırılacak bir durum yok. Benim söylediklerim zaten gerçekleşiyor, sadece insanların bunu fark etmesi zaman alıyor."

"TEDESCO'NUN ARKASINDA GÜÇLÜ BİR EKİP VAR"

Tedesco'nun kariyerinde menajer etkisine de değinen Mostovoy, "Tedesco'nun sahip olduğu gibi menajerlerim olsaydı ben de çoktan her yerde çalışıyor olurdum. Onun arkasında güçlü bir ekip var, ona sürekli iş buluyorlar. Herkes böyle menajerlere sahip olmak ister" dedi. 

Öte yandan Alman teknik adam, daha önce Spartak Moskova'yı 2019-2021 yılları arasında çalıştırmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.