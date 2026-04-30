Manchester United'da Kobbie Maino imzayı attı

Manchester United, genç futbolcularından Kobbie Mainoo ile sözleşme uzattı.

calendar 30 Nisan 2026 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 21 yaşındaki orta saha Kobbie Mainoo ile Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, 21 yaşındaki Gana asıllı İngiliz futbolcu için "Bizden biri. Kobbie Mainoo, burada kalmaya devam edecek." notu paylaşıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta oynayan Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.

Genç futbolcunun, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'nin de kadrosunda yer alması bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.