Haber Tarihi: 26 Mart 2026 17:24 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mart 2026 17:24
2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?
İslam dünyasının en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı için 2026 yılı hazırlıkları ve planları şimdiden başladı. İbadetlerini yerine getirmek, kurban kesmek ve sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen milyonlarca vatandaş, tatil planlarını şekillendirmek adına arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında? İşte detaylar…
Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan bu mübarek günler, her yıl miladi takvime göre 10-11 gün erkene gelmektedir. 2026 yılı yaz aylarına denk gelen bayram coşkusu için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi netleşti. Tatil süresinin uzayıp uzamayacağını merak eden çalışanlar ve memurlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre; Kurban Bayramı Haziran ayının son haftasına denk gelmektedir. Bayramın müjdecisi olan arife günü ve ardından başlayacak olan 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:2026 Kurban Bayramı Arifesi: 26 Haziran CumaKurban Bayramı 1. Gün: 27 Haziran CumartesiKurban Bayramı 2. Gün: 28 Haziran PazarKurban Bayramı 3. Gün: 29 Haziran PazartesiKurban Bayramı 4. Gün: 30 Haziran SalıHaziran ayının son haftasında kutlanacak olan bayram, Temmuz ayının hemen öncesinde sona erecek. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayram tatilinin süresi. 2026 takvimine baktığımızda, bayramın son günü olan 4. günün 30 Haziran Salı gününe denk geldiğini görüyoruz. Eğer hükümet tarafından 1 Temmuz Çarşamba, 2 Temmuz Perşembe ve 3 Temmuz Cuma günleri "idari izin" kapsamına alınarak hafta sonu ile birleştirilirse, toplamda 9 günlük dev bir bayram tatili ihtimali doğmaktadır. Ancak bu konuda resmi karar genellikle bayramdan birkaç hafta önce Kabine Toplantısı sonrası açıklanmaktadır. Peki, kurban kesimi ne zaman biter?KURBAN KESİMİ HANGİ GÜNE KADAR YAPILABİLİR?Dini hükümlere göre kurban kesim süresi, bayramın birinci günü bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Hanefi mezhebine göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar, Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kurban kesilebilir. 2026 yılı için bu süre, en geç 30 Haziran Salı akşamı sona erecektir.
