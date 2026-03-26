2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan bu mübarek günler, her yıl miladi takvime göre 10-11 gün erkene gelmektedir. 2026 yılı yaz aylarına denk gelen bayram coşkusu için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi netleşti. Tatil süresinin uzayıp uzamayacağını merak eden çalışanlar ve memurlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre; Kurban Bayramı Haziran ayının son haftasına denk gelmektedir. Bayramın müjdecisi olan arife günü ve ardından başlayacak olan 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:

2026 Kurban Bayramı Arifesi: 26 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Haziran Salı

Haziran ayının son haftasında kutlanacak olan bayram, Temmuz ayının hemen öncesinde sona erecek. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayram tatilinin süresi. 2026 takvimine baktığımızda, bayramın son günü olan 4. günün 30 Haziran Salı gününe denk geldiğini görüyoruz. Eğer hükümet tarafından 1 Temmuz Çarşamba, 2 Temmuz Perşembe ve 3 Temmuz Cuma günleri "idari izin" kapsamına alınarak hafta sonu ile birleştirilirse, toplamda 9 günlük dev bir bayram tatili ihtimali doğmaktadır. Ancak bu konuda resmi karar genellikle bayramdan birkaç hafta önce Kabine Toplantısı sonrası açıklanmaktadır. Peki, kurban kesimi ne zaman biter?

Dini hükümlere göre kurban kesim süresi, bayramın birinci günü bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Hanefi mezhebine göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar, Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kurban kesilebilir. 2026 yılı için bu süre, en geç 30 Haziran Salı akşamı sona erecektir.