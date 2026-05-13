13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının detayları ortaya çıktı.

13 Mayıs 2026 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 10:53
Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Y.Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Y.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Röntgen teknikeri olarak görev yapan şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İ.B. ile Torreira'nın sevgili olduğunu, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söyledi.

ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü E.S.'nin (39) Y.Y.'ye yumruk attığı belirlendi.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Lucas Torreira'nın ilk ifadesinde İ.B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Y.Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
