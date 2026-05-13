Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı!

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Y.Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Y.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Röntgen teknikeri olarak görev yapan şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İ.B. ile Torreira'nın sevgili olduğunu, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söyledi.
ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü E.S.'nin (39) Y.Y.'ye yumruk attığı belirlendi.
Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.
TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU
Lucas Torreira'nın ilk ifadesinde İ.B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Y.Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı.
SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.
