Türk sporculardan Münih'te madalya yağmuru

Milli sporcular Mahmut Bozteke ile Gamze Özcan altın, Meryem Betül Çavdar gümüş, Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı

calendar 12 Mayıs 2026 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 01:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, para tekvandoda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin para tekvandoda ilk iki günde madalya sayısı 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyaya yükseldi.

K44 erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyon Mahmut Bozteke, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Hakan Keskin'i yendi. Yarı finalde Gürcistan'dan Sandro Megrelishvili'yi rahat geçen Mahmut, finalde İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı.

İsrailli rakibini üstün oyunla 2-0 mağlup eden Mahmut, altın madalyaya ulaştı. Mahmut şampiyonluğu tatamide Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Mahmut Bozteke, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında 5. altın madalyasını elde etti.

- Gamze Özcan'dan 6. şampiyonluk

K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, Avrupa'da 6. kez altın madalya kazandı.

Yarı finalde bir başka Türk sporcu Tuana Çelik'i yenen Gamze Özcan, finalde ise Fransa'dan Caverzan Sophie'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Milli sporcu Avrupa'da 6. kez şampiyonluk yaşadı.

- Meryem'den gümüş madalya

Milli sporcu Meryem Betül Çavdar, kürsünün ikinci basamağına çıktı.

K44 kadınlar 52 kiloda milli sporcu, seribaşı olarak yarı finalden başladığı şampiyonada Gürcistan'dan Mariam Niniashvili'yi yenerek finale yükseldi.

Finalde Gürcistan'dan Ana Aparidze'ye 2-0 yenilen Meryem, Avrupa ikincisi oldu.

- Tuana Çelik'ten bronz

Milli para sporcu Tuana Çelik, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Tuana, K44 kadınlar 57 kiloda çeyrek finalde İrlanda'dan Keira Forsythe'yi yendi. Yarı finalde bir diğer milli sporcu Gamze Özcan'a yenilen Tuana Çelik, şampiyonayı bronz alarak kapattı.

Öte yandan K44 kadınlar 52 kiloda Lütfiye Özdağ ile erkekler 63 kiloda Haktan Keskin, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke, Türk sporcusunun gücünü gösterdiğini söyledi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen organizasyonda şampiyon olan Mahmut, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda aldığı altın madalyadan sonra bu turnuvanın önemini vurgulayan Mahmut, "Çok mutluyum. Paris 2024'ten sonra en büyük organizasyondu. O madalyayı da tesadüfen almadığımı kanıtladım. Bu büyük bir ekip çalışmasıdır. Madalyayı tek başıma boynuma takıyor olabilirim ama bu herkesin başarısı. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İsrailli rakibi Adnan Milad'ı finalde yenmesini de değerlendiren Mahmut, "İsrailli sporcuyla maç yapmak benim için önemliydi. Amaç sadece maçı kazanmak değil, onlara gücümüzü de göstermekti. Son saniyeye kadar mücadele ettim ve Türk'ün gücünü onlara gösterdim." diye konuştu.

Kulüplerinin sporcusu Berkay Erer ile gurur duyduklarını aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un genel sekreteri Erdem Aslanoğlu ise "Mahmut bizi bu başarılara alıştırdı. Paralimpik şampiyonluğundan sonra 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Mahmut başarıyı çok seviyor, biz de onunla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye adına onu alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

- Gamze Özcan: "Şükür istediğimi aldım"

Kadınlarda altın madalya alan Gamze Özcan, çok heyecanlı bir maçın ardından şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Finalde ilk raundu kaybettiğine dikkati çeken Gamze, "Heyecanlı bir maçtı. İlk raundu kaybedince toparlandım ve kendimi geldim. Şükür istediğimi aldım. Sevgili eşime hediye etmek istiyorum bu madalyayı. O da yarı finalde sakatlığından çekildi ve bronz madalya aldı. Dün evlilik yıldönümümüzdü, ona altın madalyayı hediye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
