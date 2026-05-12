Galatasaray, kutlama biletlerini satışa çıkardı

Galatasaray, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05'te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta taraftarlarla birlikte şampiyonluk kutlaması düzenleyecek.
İşte bilet fiyatları:
Saha İçi Paketi: 19.050
Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905
Doğu - Batı Üst Tribünler: 500
Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50
İşte kutlamadan detaylar:
– Stadyum öncesi Galatasaray Lisesi'nden başlayacak otobüs turu
– Solo Il Gala paketi
– Sanatçı olmayacak
– Sahne, dans, drone şovları olacak
