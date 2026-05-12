Galatasaray'da gözler Divan Kurulu'nda

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, çarşamba gerçekleştirilecek.
RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda mali, idari ve sportif raporla ilgili tespit ve incelemeler yapılacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de toplantıda açıklamalarda bulunacak.
RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda mali, idari ve sportif raporla ilgili tespit ve incelemeler yapılacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de toplantıda açıklamalarda bulunacak.