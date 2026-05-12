Aziz Yıldırım'dan transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer için harekete geçiyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Transfer konusunda resmi açıklamayı 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını duyuran Yıldırım, transfer çalışmalarına başlıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım, cumartesi günü transfer çalışmalarına başlayacak.
6 TRANSFER PLANI
Kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki santrfor transferini seçime kadar netleştirmeyi hedefliyor.
Diğer mevkiler için de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor ancak öncelik bu bölgelere verilecek.
