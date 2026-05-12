Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı!

Yapılan paylaşımda,

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından 12 Mayıs 2012'de yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

"12 MAYIS 2012: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ



3 Temmuz 2011'de başlayan ve Fenerbahçe'yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olaylarının üzerinden 14 yıl geçti.



12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde, FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik yaratılmış; hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın canına kast edilmiştir.



Fenerbahçe camiası ise tarihi boyunca olduğu gibi o gün de haksızlık karşısında geri adım atmamış; birlik, dayanışma ve haklılığından aldığı güçle gerçeklerin ortaya çıkması için mücadelesini sürdürmüştür.



119 yıldır onurlu ve dimdik duran; "önce vatan" diyerek daima ülkesinin yanında olan; yaşadığı tüm haksızlıklara rağmen yarıştığı her branşta Türk sporuna hizmet etmeyi sürdüren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;



12 Mayıs 2012'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız." ifadelerine yer verildi.







