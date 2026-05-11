Kylian Mbappe, son 3 maçta formayı istiyor

Real Madrid'de sakatlığı sonraı sahalardan uzak kalan Kylian Mbappe, ligde kalan 3 maçta oynamak istiyor.
Dünya Kupası öncesi form tutmak isteyen Fransız yıldız, La Liga'da kalan 3 maçta oynayıp turnuvaya formda gitmek istiyor.
Real Madrid'de bu sezon 41 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 41 gol attı ve 6 asist yaptı.
