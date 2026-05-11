11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Galatasaray'da 500 milyon euro ile yeni hedef

5'te 5 yapıp kendisine ait rekoru kırmak için yola koyulacak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon elde edilen başarının üzerine çıkma adına dev bir bütçe ayırdı.

calendar 11 Mayıs 2026 10:36
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 500 milyon euro ile yeni hedef
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın son dört sezona damga vuran başarıları tesadüf değil. Camia hiçbir zaman 'az'la yetinmedi, hep daha fazlasını istedi. Yönetimler de bu taleplere karşılık vererek çıtayı sürekli yükseltti.

Geçen sezon 25. şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takan sarı-kırmızılılar, "2026" mottosuyla yola çıkmıştı. Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşamasa da Süper Lig'de üst üste dördüncü zaferle 26. şampiyonluğunu kazandı.

ABDULLAH KAVUKCU DUYURDU
500 MİLYON EURO

Antalyaspor galibiyetinin ardından kutlamalar yeni başlamışken, gelecek sezonda da çıta yine en yükseğe kondu. Üst üste 5 şampiyonlukla kendi rekorunu kırma hedefi belirlendi. Şu anda Sportif AŞ Başkanvekili olan, yeni dönemde yönetim kurulu üyeliğine geçecek Abdullah Kavukcu bu amaç doğrultusunda dev bütçeyi açıkladı: 500 milyon Euro… Bu rakam Galatasaray gelecek sezondaki mali hedeflerini ve transfer politikasındaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.