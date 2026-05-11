Alvaro Arbeloa'dan geleceğiyle ilgili mesajı

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Alvaro Arbeloa, "Bizim için sezonun bittiğini biliyoruz ancak kalan 3 maçta kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Söz konusu olan sadece şampiyonluk değil, kulübün amblemini ve prestijini savunmalıyız." dedi.



Taraftarlara mesajı sorulan İspanyol teknik adam, "Taraftarlara ne diyebilirim? Fazla bir şey söyleyemem. Ne kadar üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olduklarını anlıyorum. Şu anda yapabileceğimiz tek şey, bu sezon olanlardan ders çıkarmak ve daha çok çalışmak." dedi.



Arbeloa, geleceği konusunda, "Kalan 3 maçı kazanmak ve fazla süre alamayan bazı oyunculara şans vermek istiyorum. Geleceğim konusunda yakında kulüple bir görüşme yapacağım. Mayıs sonunda geleceğimle ilgili ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.



