Selhurst Park'ta dört gollü düello

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace, Everton'ı konuk etti.



Selhurst Park'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Everton'ın gollerini 6. dakikada James Tarkowski ve 47. dakikada Beto kaydetti.



Crystal Palace'ın golleri ise 34. dakikada Ismaila Sarr ve 77. dakikada Jean-Philippe Mateta'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Everton 49 puanla 10; Crystal Palace ise 44 puanla 14. sırada yer aldı.



Ligde bir sonraki hafta Crystal Palace, deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Everton ise Sunderland'i konuk edecek.



