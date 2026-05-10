Cremonese, Pisa'ya karşı can suyu aldı

David Okereke

⚽️ Jamie Vardy, 39 yaşında atmaya devam ediyor. pic.twitter.com/9W7ksWWzFy



— Sporxtv (@sporxtv) May 10, 2026

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Cremonese ile Pisa karşı karşıya geldi.Stadio Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı ev sahibi Cremonese 2-0 kazandı.Cremonese'yi galibiyete taşıyan golleri; 31. dakikada Jamie Vardy, 51. dakikada Federico Bonazzoli ve 88. dakikadakaydetti.Pisa'da; 23. dakikada Rosen Bozhinov ile 57. dakikada Felipe Loyola kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.Bu sonuçla birlikte Cremonese puanını 31'e yükseltirken kümede kalmak için can suyu aldı. Daha önce düşmesi kesinleşen Pisa ise 18 puanla son sırada kaldı.GELECEK MAÇLARICremonese gelecek hafta deplasmanda Udinese ile karşılaşacak.Pisa ise kendi evinde Napoli'yi ağırlayacak.