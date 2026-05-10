10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
19:30
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
17:45
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
17:45
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
17:45
10 Mayıs
Telstar-Heracles
17:45
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
17:45
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
14:30
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
14:30
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
14:30
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
14:30
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
17:00
10 Mayıs
Genk-Westerlo
20:15
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
17:45
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
18:00
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
18:00
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
18:00
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
15:00
10 Mayıs
Sion-Thun
17:30
10 Mayıs
Young Boys-Basel
17:30
10 Mayıs
AVS-FC Porto
20:00
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-033'
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
17:45
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
17:45
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
18:30
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
16:00
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
20:30
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
16:00
10 Mayıs
C.Palace-Everton
16:00
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
16:00
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
18:30
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
15:00
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
17:15
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
19:30
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
13:30
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
16:00
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
17:45
10 Mayıs
Parma -Roma
19:00
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
15:00

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için flaş karar!

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı yer ve gün belli oldu. Bu arada Galatasaray yönetimi dün yaptığı toplantıda şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

calendar 10 Mayıs 2026 13:04
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için flaş karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan karar çıktı.

KUTLAMALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ RAMS PARK'TA

Buna göre Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta yapacak.

HT Spor'a göre sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını da burada teslim alacak.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN KARAR

Öte yandan Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili yaptığı toplantıda flaş bir karara imza attı. Buna göre stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak.

Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.