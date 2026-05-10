Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için flaş karar!

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan karar çıktı.
KUTLAMALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ RAMS PARK'TA
Buna göre Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta yapacak.
HT Spor'a göre sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını da burada teslim alacak.
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN KARAR
Öte yandan Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili yaptığı toplantıda flaş bir karara imza attı. Buna göre stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak.
Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak.
KUTLAMALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ RAMS PARK'TA
Buna göre Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta yapacak.
HT Spor'a göre sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını da burada teslim alacak.
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN KARAR
Öte yandan Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili yaptığı toplantıda flaş bir karara imza attı. Buna göre stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak.
Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak.