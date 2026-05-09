Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.
Siyah-beyazlı teknik adamın maç sonu görüşleri şu şekilde: "Oyuncuları maça konsantre etmeye çalıştık ama önemsiz bir maçtı, kolay değil.. Oluyor böyle maçlar futbolda. Artık iç sahadaki maçı böyle noktalıyoruz. Kazanmak isterdik, üzgünüz ama olabiliyor böyle sonuçlar."
"BIRAK DİYORLARSA BIRAKIRIZ"
Basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın "Beşiktaş 5 sezondur kötü gidiyor. Birileri hesabını ödemeli. Şu anda ben burada olduğum için hesabı ben veriyorum. Taraftar istifa diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu bir açıklama değil. Bırak diyorlarsa bırakırız." dedi.
"ÜZÜLDÜĞÜM KONU..."
Sözlerine devam eden Sergen Yalçın "Üzüldüğüm konu var. Planlar yaptık. Bir şeyler yapmaya çalışırken bu durumun yaşanması bir teknik direktör için üzücü. Ben 11 yaşında Beşiktaş'ta oynamaya başladım. Kaç kupada katkım olduğuna bakın. Biraz sabır istedik. Çok fazla bir şey istemedim. Ama sabır ve güven kalmamış. Bu tabii kendi geleceğimiz açısından da büyük sorun. Üzülüyoruz. Çok ciddi kaos ortamı var. Kırılma noktası Konyaspor maçının son dakikasıydı. Orada bizim için sezon bitti. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum. Kadroyu ben kurmadım, kampı da ben yapmadım. Ben kurulmuş bir kadroya geldim. " ifadelerini kullandı.
TRANSFER SÖZLERİNE TEPKİ!
Transferle ilgili yorumlara tepki gösteren Sergen Yalçın "Siz hesap kitap yapmayı bilmiyor musunuz? Devre arasında para harcamadık. Televizyonlarda anlatıyorsunuz, bu kadar para harcandı diye. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Gidin biraz araştırın! 40-50 milyon avro karı var kulübün. Beşiktaş hala benden önceki 3 hocanın maaşını ödüyor. Taraftar bırak derse bırakırız ama güvendiğimiz son kale de son iki maçta düştü" dedi.
YÖNETİM, SERKAN REÇBER, TARAFTAR...
Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu söyleyen Yalçın, siyah-beyazlı camiada sabır kalmadığını vurgulayarak şunları aktardı:
"Ligin geneline bakınca göreve başladığımızda zor bir sezon olacağını, taraftarın acı çekeceğini söylemiştim. Ciddi değişiklik olacağını, bunun da Beşiktaş'ın geleceği için olacağını vurguladım. Bunun yüzde 30'unu devre arasında yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Devre arası çok para harcamadık, devre arasını karlı kapattık. Camiaya ekonomik zarar vermedik. Takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda yapılacak transferlerle daha güçlü organize ve hedefe oynayan takım yapabiliriz mantığındayız. Böyle bir plan yaptık ama futbol zor bir oyun. Bir gol sizi kral yaparken yenen bir gol sizi minimum seviyeye düşürebiliyor. Konya maçında son dakikada yediğimiz gol tüm motivasyonu düşürdü. Bugünkü maça da yansıdı. Taraftarın tepkisi çok normal. Tepkilere karşı yönetimin de topçunun da direnç göstermesi gerekiyor. Beşiktaş doğru yolda. Doğru işler yapılıyor. Takım iyi bir organizasyonun içine giriyor. Bunlar göründüğü için belki de aşağı çekmeye çalışıyorlar. Serkan Reçber'le beraber güzel bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Gördüğüm durum sağlıklı değil. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına, hocasına, yönetimine sahip çıkmıştır ama son 5 sezonki kötü gidişat artık sabrı minimuma indirmiş durumda. Biz de bundan nasibimizi aldık. Bizim için üzücü taraf buydu."
"BİLEREK GÖREVİ KABUL ETTİM"
Sergen Yalçın ayrıca "Yaşayacaklarımı bilerek geldim, şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım. Camianın hedefleri büyük olabilir ama kurulan kadro hedefle örtüşmesi gerekiyor. Kurulan kadro beklentiye cevap verecek bir kadro değil. Bunun bilincinde göreve başladım ve ertesi gün maça çıktım. Evet dördüncü olmak için o kadar oyuncu aldık. Bir kadro kurarken camianın hedefine uygun olmalı. İlk geldiğimde de bu sorunları yaşadım. Bilerek görevi kabul ettik. Protesto ocak ayının konusu. Takım maç kaybetmediği için bugüne geldi. Düzeltiriz, yapacağız dedik. Yaptığımız doğru değişimle hayal kurdurduk artık inanırlar herhalde dedik. Hedefe oynayan bir takım haline gelecek. Sabretmek lazım." dedi.
