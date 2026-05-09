Trabzonspor'da Ernest Muçi pazarlığı

Trabzonspor Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanmak için son dilime girdi. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki 10 numara için Beşiktaş'ın istediği 8.5 milyon Euro'yu 5'e indirmek için sıkı pazarlık yapıyor.

calendar 09 Mayıs 2026 12:54 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 12:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin de radarına giren Ernest Muçi için karar haftasına girildi.

Bordo-mavili yönetim, KAP açıklamasına göre; Beşiktaş'a ödenmesi gereken 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu yüksek bularak bu rakamı aşağı çekmek için harekete geçti.

SON GÜN 10 MAYIS!

Trabzonspor cephesi, bonservis bedelini yaklaşık 5 milyon Euro seviyelerine indirmek için siyah-beyazlılarla pazarlıklarını sürdürüyor. Satın alma opsiyonunun kullanılabilmesi için 10 Mayıs son gün.

Karadeniz devi bu indirimi kopararak oyuncunun bonservisini almayı ve ilerleyen dönemde yaşanacak olası bir satıştan maksimum kar elde etmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Trabzonspor ile 32 maçta boy gösteren Muçi, 13 gol attı, 8 de asist yaptı.

SON GOLÜ 14 ŞUBAT'TA

Sezon genelinde 13 gol ve 8 asistlik katkı sunarak önemli bir performans ortaya koyan Muçi, son haftalarda suskunluğa büründü. Arnavut 10 numara, ligde son golünü 14 Şubat'ta oynanan F.Bahçe derbisinde kaydetti. Bu tarihten sonra skor katkısı veremedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
