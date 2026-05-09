08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Anadolu Efes, normal sezonu 34 sayı farklı galibiyetle bitirdi!

Anadolu Efes, normal sezonun son haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 mağlup ederek sezonu 34 sayı farkla galibiyetle kapattı.

calendar 08 Mayıs 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tolga Edis, Murat Ciner, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Larkin 5, Weiler-Babb 10, Smits 9, Dessert 8, Dozier 13, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı, Swider 10, David Mutaf 17, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 4, Jones 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pusica 3, Metin Türen 3, Pipes 15, Mensah 17, Yiğit Özkan, Aybars Varlı 5, Talha Yiğit Aydın, Muhaymin Mustafa 8, Can Kaan Turgut 6, Gavrilovic 7

1. Periyot: 29-21

Devre: 55-35

3. Periyot: 85-57

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
