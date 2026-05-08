08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Göztepe potada yarı final serisinde

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off'ta ilk turda OGM Ormanspor'u toplam 6 uzatmanın oynandığı unutulmaz seride 2-0'la eleyen Göztepe, 9 Mayıs Cumartesi günü yarı finalin ilk maçında Bandırma Parmos Bordo BK'ya konuk olacak.

calendar 08 Mayıs 2026 12:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Rakibini 12 Mayıs Salı günü İzmir'de rövanşta konuk edecek Göztepe ilk maçta kazanıp final için avantajı eline almaya çalışacak. Yarı finalde eşitlik halinde seride üçüncü ve son maç ise 15 Mayıs Cuma günü normal sezonu daha üst sırada bitiren Bandırma ekibinin sahasında oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
IAB
