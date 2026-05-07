Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera için ayrılık çanları!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki teknik direktörlük dönemi sona ermek üzere.

calendar 07 Mayıs 2026 23:10
Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Albert Riera'nın geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Takımın son dönemde sergilediği formsuz grafik ve saha dışı olaylar, İspanyol çalıştırıcının koltuğunu ciddi şekilde sarsmış durumda.

Sky Sports Almanya'da yer alan güncel bilgilere göre, kulüp yönetimi olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde Riera ile yolları ayırma kararı aldı. İki taraf arasındaki ayrılığın en geç sezon sonunda resmiyet kazanması bekleniyor.

Albert Riera yönetimindeki Eintracht Frankfurt, özellikle son haftalarda istatistiksel olarak büyük bir gerileme içerisine girdi. Alman ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra bazı futbolcularla kişisel sorunlar yaşadığı iddia edilen Riera, saha sonuçlarında da beklenen etkiyi yaratamadı.

Son 4 haftalık periyotta yalnızca 1 galibiyet alabilen İspanyol teknik adam, taraftarların ve yönetimin eleştiri odağı haline geldi. Özellikle önemli maçlarda alınan mağlubiyetler, takım içerisindeki disiplin sorunlarıyla birleşince ayrılık kaçınılmaz bir noktaya taşındı.

PERFORMANS DÜŞÜŞÜ VE OYUNCU KRİZLERİ

YÖNETİMDEN GELEN SERT ELEŞTİRİLER

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Krösche, doğrudan teknik direktörü hedef almasa da takımın performansına vurgu yaparak, "Bugünkü mesele sadece teknik direktör değil. Sonuçta önemli olan takımın performansıdır. Ve bu sezon, özellikle bu kadar kritik karşılaşmalarda ortaya konulan performans yeterli seviyede olmadı" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, kulüp içerisinde Riera'ya olan inancın azaldığının en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
