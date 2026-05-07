Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım'a destek

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve yaşadığı 3 şampiyonluk ile efsane olan Alex de Souza, eski kulübündeki başkanlık seçimine kayıtsız kalmadı.
CRISTIAN BARONI: "FENERBAHÇE'Mİ GERİ İSTİYORUM"
Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabında desteğini açıkça belirtti.
Fenerbahçe'de 5 sezon top koşturan Christian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yaptı. Brezilyalı eski futbolcu, "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaştı.
ALEX DE SOUZA: "GERİ GEL PATRON!"
Christian Baroni'nin paylaşımına Alex de Souza'dan destek geldi. Alex, Baroni'nin paylaşımına, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" yorumunu yaptı.
"Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle."
