Erteleme maçında Hakkarigücü ile Yüksekovaspor puanları paylaştı

calendar 07 Mayıs 2026 15:57
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasından ertelenen maçta Yüksekovaspor, Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı.

Şemdinli Şehir Stadı'nda Yüksekovaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Princella Adubea'nın 26. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekip, 79. dakikada Victoria Thalita'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
