Beşiktaş sezonu erken açacak: İlk maçın tarihi belli oldu!

Kupa'da Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş için yeni sezon erken başlayacak. Siyah Beyazlılar ilk maçını Dünya Kupası sonrası oynayacak.

calendar 07 Mayıs 2026 09:56
Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupaları yolunda önemli bir avantaj kaybetti.

İLK MAÇ TEMMUZ'DA

Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk resmi maçını 23 Temmuz'da oynayacağı kesinleşti. Ancak bu karşılaşmanın UEFA Avrupa Ligi'nde mi yoksa UEFA Konferans Ligi'nde mi olacağı henüz netlik kazanmadı.

AVRUPA YOLUNU TRABZONSPOR ÇİZECEK

Siyah-beyazlıların Avrupa'daki kaderini Trabzonspor'un kupadaki performansı belirleyecek. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Aksi durumda ise yoluna UEFA Konferans Ligi elemelerinde devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi ihtimalinde Beşiktaş'ı zorlu rakipler bekliyor. Seri başı olamama ihtimali bulunan siyah-beyazlıların olası rakipleri arasında Olympiakos, Ajax, Kopenhag, Ferencvaros ve Viktoria Plzen yer alıyor. Ayrıca Midtjylland, Karabağ, Maccabi Tel-Aviv, Anderlecht, Partizan ve Dinamo Kiev da muhtemel rakipler arasında bulunuyor.  

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
