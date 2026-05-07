Ergin Ataman çok sinirlendi, zor tuttular!

Panathinaikos'la Valencia arasında oynanan EuroLeague play-off serisi 3. maçında Ergin Ataman'ın rakip koç Pedro Martinez'le yaşadığı gerginlik damga vurdu. İspanya'daki ilk 2 maçı kazanan Yunanistan ekibi evinde mağlup oldu, seri 2-1 geldi.

calendar 07 Mayıs 2026 08:15
EuroLeague play-off serisi 3. maçında Panathinaikos ile Valencia karşı karşıya geldi. İspanya'daki ilk 2 maçı kazanan Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan devi, İspanyol rakibine evinde 87-91 mağlup olunca seri 2-1'e geldi.

Pao, yine OAKA'da cuma günü oynanacak 4. maçı kazanırsa adını Final-Four'a yazdıracak.

ERGİN ATAMAN ÇOK SİNİRLENDİ

Panathinaikos deplasmandaki ilk maçı 67-68 kazanmıştı. Uzatmaya giden 2. maçı da 105-107 kazanan Pao, Final-Four için büyük avantaj yakalamıştı. Seri öncesi Ergin Ataman ile Valencia koçu Pedro Martinez arasında yaşanan polemik dikkat çekmişti.

İkili arasındaki gerilim 3. maçta kavgaya dönüştü. Çok sinirlenen ve Martinez'in üstüne yürüyen milli koç güçlükle sakinleştirildi. Hakemler her iki koçu da diskalifiye etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
