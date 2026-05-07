Mauro Icardi'ye özel veda!

Galatasaray yönetimi, Antalya maçında şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Icardi için özel bir veda organizasyonu düzenleyecek.

calendar 07 Mayıs 2026 09:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup ederek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefleyen Galatasaray'da gündemlerden biri Mauro Icardi...

Sarı kırmızılı yönetim de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi'ye özel bir şekilde veda etmek için çalışmalara başladı.

Sarı-Kırmızılı kurmayların şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda Rams Park'ta Tangocu için unutulmaz bir veda organizasyonu düzenleyeceği de gelen bilgiler arasında.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
