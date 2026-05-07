Mauro Icardi'ye özel veda!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup ederek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefleyen Galatasaray'da gündemlerden biri Mauro Icardi...
Sarı kırmızılı yönetim de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi'ye özel bir şekilde veda etmek için çalışmalara başladı.
Sarı-Kırmızılı kurmayların şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda Rams Park'ta Tangocu için unutulmaz bir veda organizasyonu düzenleyeceği de gelen bilgiler arasında.
Sarı kırmızılı yönetim de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi'ye özel bir şekilde veda etmek için çalışmalara başladı.
Sarı-Kırmızılı kurmayların şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda Rams Park'ta Tangocu için unutulmaz bir veda organizasyonu düzenleyeceği de gelen bilgiler arasında.