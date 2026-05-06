Murat Özkaya'ya tahliye

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

calendar 06 Mayıs 2026 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 15:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Eyüpspor Başkanı Özkaya, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 7 Kasım 2025'te gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım'da tutuklanmıştı.

Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

