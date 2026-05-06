Jaylen Brown'a hakem eleştirileri nedeniyle 50 bin dolar ceza

calendar 06 Mayıs 2026 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, playoffların ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmelerinin ardından yaptığı hakem eleştirileri nedeniyle NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA yönetimi salı günü yaptığı resmi açıklamada Brown'ın kamuoyu önünde hakemleri eleştirdiğini ve bu nedenle cezalandırıldığını duyurdu.

Brown, pazartesi günü gerçekleştirdiği Twitch yayınında özellikle 76ers yıldızı Joel Embiid'i flop yapmakla suçlamış ve hakemlerin kendisine karşı "bir niyeti" olduğunu iddia etmişti.

Yıldız oyuncu yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kesinlikle belli bir amaç güdüyorlardı. Belki de normal sezonda onları çok sert eleştirdiğim içindir. Hatta bazı hakemlerle konuştum ve bana her maçta gizli amaçları olduğunu söylemişlerdi. Jaylen ellerini kaldırdığı anda faul çalın diyorlar."

Brown, 76ers serisinde yedi maç boyunca 25.7 sayı, 5.7 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı. Ancak Celtics, seride 3-1 öne geçmesine rağmen büyük bir çöküş yaşayarak ilk turda elenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
