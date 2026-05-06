Jaylen Brown'a hakem eleştirileri nedeniyle 50 bin dolar ceza

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, playoffların ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmelerinin ardından yaptığı hakem eleştirileri nedeniyle NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



NBA yönetimi salı günü yaptığı resmi açıklamada Brown'ın kamuoyu önünde hakemleri eleştirdiğini ve bu nedenle cezalandırıldığını duyurdu.



Brown, pazartesi günü gerçekleştirdiği Twitch yayınında özellikle 76ers yıldızı Joel Embiid'i flop yapmakla suçlamış ve hakemlerin kendisine karşı "bir niyeti" olduğunu iddia etmişti.



Yıldız oyuncu yayında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kesinlikle belli bir amaç güdüyorlardı. Belki de normal sezonda onları çok sert eleştirdiğim içindir. Hatta bazı hakemlerle konuştum ve bana her maçta gizli amaçları olduğunu söylemişlerdi. Jaylen ellerini kaldırdığı anda faul çalın diyorlar."



Brown, 76ers serisinde yedi maç boyunca 25.7 sayı, 5.7 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı. Ancak Celtics, seride 3-1 öne geçmesine rağmen büyük bir çöküş yaşayarak ilk turda elenmişti.



