05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Dursun Özbek'ten dev prim kararı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının primini 5 milyon euro olarak belirledi.

calendar 06 Mayıs 2026 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçı öncesi primler için harekete geçti.

Fenerbahçe galibiyetini 5 milyon euro primle ödüllendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aynı tarifeyi Antalyaspor maçına uygulama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u yenip şampiyon olursa 5 milyon Euro daha prim alacak.

Galatasaray, 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek ve mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
