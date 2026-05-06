Livakovic'e Premier Lig'den talip!

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic'e Crystal Palace da talip oldu.
Ada medyasına yansıyan haberlere göre; 31 yaşındaki Hırvat eldiven için İngiliz ekibi sarı-lacivertlilerden bilgi istedi.
Fenerbahçe ise 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Crystal Palace ise Dean Henderson'ın durumuna göre harekete geçecek.
