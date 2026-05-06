05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
Recoleta-Santos FC
1-1
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Livakovic'e Premier Lig'den talip!

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic'e Crystal Palace talip oldu.

calendar 06 Mayıs 2026 08:43
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic'e Crystal Palace da talip oldu.

Ada medyasına yansıyan haberlere göre; 31 yaşındaki Hırvat eldiven için İngiliz ekibi sarı-lacivertlilerden bilgi istedi.

Fenerbahçe ise 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Crystal Palace ise Dean Henderson'ın durumuna göre harekete geçecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
