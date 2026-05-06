05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-155'
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Blaz Kramer: "Son dakika golleri şans değil!"

TÜMOSAN Konyaspor'un Sloven oyuncusu Blaz Kramer, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Mayıs 2026 00:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Blaz Kramer, kupayı kazanarak camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Kramer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Finale çıktıkları için mutlu olduğunu dile getiren Sloven oyuncu, "Çok güzel, inanılmaz bir duygu. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Her birimiz çok mutluyuz. Kolay bir sezon olmadı. Nitekim finale çıkmak da kolay olmadı. Zoru başardık. Tüm sezon boyunca çok mücadele ettik. İyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız oldu. Son zamanlarda iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Başarılı bir şekilde finale gittiğimizi düşünüyorum. Her gün finale gitmediğimizi biliyorum. İyi bir şekilde hazırlanıp kupayı camiamıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kramer, kupada önce Fenerbahçe'yi daha sonra Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında attıkları gollerle elemelerinin hatırlatılması üzerine, "Son dakika bulduğumuz golleri şans olarak değerlendiremeyiz. Bu durum maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Finale hak etmiş bir şekilde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
