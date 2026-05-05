Beşiktaş taraftarı istedi, Cerny oyuna girdi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 0-0'lık eşitlikle devam ettiği dakikalarda siyah-beyazlı tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat yükseldi.



Beşiktaş taraftarı, yedek kulübesinde bulunan Vaclav Cerny için tezahüratlarda bulundu. Bu anların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, ısınma hareketleri yapan Çek futbolcuyu kulübeye çağırdı.



Cerny, 83. dakikada Kristjan Asllani'nin yerine oyuna dahil oldu.



