05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-046'
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Beşiktaş taraftarı istedi, Cerny oyuna girdi!

Beşiktaş taraftarının tezahüratları sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, Vaclav Cerny'yi Konyaspor maçının 83. dakikasında oyuna dahil etti.

calendar 05 Mayıs 2026 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş taraftarı istedi, Cerny oyuna girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 0-0'lık eşitlikle devam ettiği dakikalarda siyah-beyazlı tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat yükseldi.

Beşiktaş taraftarı, yedek kulübesinde bulunan Vaclav Cerny için tezahüratlarda bulundu. Bu anların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, ısınma hareketleri yapan Çek futbolcuyu kulübeye çağırdı.

Cerny, 83. dakikada Kristjan Asllani'nin yerine oyuna dahil oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.