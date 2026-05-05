Barcelona'dan Anthony Gordon için ilk temas!

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Newcastle United forması giyen yıldız kanat oyuncusu Anthony Gordon'ın menajerleriyle görüştü.

Barcelona'dan Anthony Gordon için ilk temas!
Barcelona, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürürken gündemine Anthony Gordon'ı aldı. Newcastle United forması giyen oyuncu, kulübün sportif direktörü Deco ve ekibi tarafından yakından takip ediliyor. 

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Deco ile Bojan Krkic, oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda Gordon'un sözleşme durumu ve olası transfer şartları hakkında detaylı bilgi alındı.

BAYERN MUNIH DE DEVREDE

Öte yandan Bayern Münih'in de Anthony Gordon transferi için devrede olduğu ve oyuncuya ciddi ilgi gösterdiği belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 46 maça çıkan Gordon, 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
