Barcelona'dan Anthony Gordon için ilk temas!

Barcelona, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürürken gündemine Anthony Gordon'ı aldı. Newcastle United forması giyen oyuncu, kulübün sportif direktörü Deco ve ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Deco ile Bojan Krkic, oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda Gordon'un sözleşme durumu ve olası transfer şartları hakkında detaylı bilgi alındı.
BAYERN MUNIH DE DEVREDE
Öte yandan Bayern Münih'in de Anthony Gordon transferi için devrede olduğu ve oyuncuya ciddi ilgi gösterdiği belirtiliyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Newcastle United formasıyla 46 maça çıkan Gordon, 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24