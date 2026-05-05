UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.Emirates Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres.Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann, Alvarez.Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, istedikleri sonucu alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için can attıklarını söyledi.İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.44 yaşındaki çalıştırıcı, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek, "İkisi de iyi durumda, ikisi de kadroda. Bu harika. Seçeneklere ihtiyacımız var; bu maçta gerek maçın başından itibaren gerekse sonradan oyuna dahil ederek farklı oyun tarzlarını sergileme kapasitesine sahip olmalıyız. Her ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi haber." diye konuştu.Rövanş mücadelesi için sabırsızlandığını aktaran Arteta, "Takım içinde ve taraftarlarımız arasında bu enerjiyi hissediyorum. İşte bu, birlikte yaşamak istediğimiz an. 20 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmek için kulüp ve takım olarak çok çalıştık. Bu maçta istediğimiz sonucu alıp finale yükselmeye can atıyoruz." ifadelerini kullandı.Arteta, taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istediğiyle ilgili soruya, "Bence mesaja gerek yok. Neyin söz konusu olduğuna bir bakın. Bence her şeyi anlatıyor. Bu bir fırsat, bu bir an, bu bir maç. Hadi bunu birlikte yaşayalım ve başaralım." yanıtını verdi.Heyecanlı olup olmadığı sorusu üzerine Arteta, "Çok heyecanlıyım. O anı yaşamak için duyduğum arzuyu kelimelerle ifade etmek zor. Özellikle de taraftarlarımız bu tür geceleri yaşamak için çok uzun zamandır bekliyorlar." dedi.Premier Lig'de lider, "Devler Ligi"nde yarı finalde olmalarını değerlendiren Londra ekibinin İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, "Bence şu an bu konumda olmamızın bir sebebi var. Sezon boyunca çok iyi iş çıkardık ama tabii ki şimdi önümüzdeki maçlar belirleyici olacak. Şu ana kadar yaptıklarımız inanılmazdı ancak şimdi işi bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Her maç için heyecanlı olduklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, bu sezonki performansıyla ilgili soruya, "20 gol barajına ulaşmak güzel, elbette gol atmak istersiniz. Ancak en önemli maçlar bu ay gelecek, bu yüzden üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.Gyökeres, takım arkadaşı Bukayo Saka'nın sakatlıktan dönmesiyle ilgili soruya, "Cumartesi günü çok iyi oynadığını düşünüyorum. Böyle bir form yakaladığında ve her zamanki gibi oynadığında, onu sahada görmek benim ve diğer tüm çocuklar için elbette inanılmaz oluyor." yanıtını verdi.Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arsenal karşısında duygularını yönetmeleri ve mümkün olduğunca iyi oynamaları gerektiğini söyledi.Arjantinli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 1-1 berabere biten maçın rövanşında sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, "Duygularımızı yönetmeli ve mümkün olduğunca iyi oynamalıyız. Maç başlar başlamaz dengeler değişir. Sakin kalmalıyız, bu tarz maçlarda ihtiyacımız olan şey tam olarak bu." diye konuştu.Sakatlıktan yeni çıkan ve Londra'ya getirilen Arjantinli futbolcu Julian Alvarez'in takım için önemli olduğunu vurgulayan Simeone, "Çünkü İngiltere ligini çok iyi tanıyor. Umarım bu maçta ihtiyaç duyulan şeyi ortaya koyabilir. Antrenörler olarak ne olabileceğini düşünmek zorundayız ama her şey oyunculara bağlı." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Simeone, Arsenal ile oynayacakları maç öncesi Londra'daki otellerini değiştirmelerinin arkasında batıl inanç olmadığını savundu.Arjantinli teknik adam, ekim ayında Arsenal'a 4-0 mağlup oldukları maç öncesinde kaldıkları otelde neden şimdi konaklamadıklarıyla ilgili soruya, "Bu otel daha ucuzdu. Onun için değiştirdik." yanıtını verdi.Kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann ise "Bu düşündüğüm bir şey değil. Bu maçı dört gözle bekliyorum; parçası olunacak harika bir mücadele olacak. Umarım doğru tutumu sergileyebilir, doğru baskıyla oynayabilir ve ilk maçın ikinci yarısındaki performansımızın üzerine koyabiliriz." diye konuştu.Sezon sonunda MLS ekibi Orlando City'ye katılacak olan 35 yaşındaki oyuncu, "Her Şampiyonlar Ligi macerasına başladığınızda kendinizi kupayı kaldırırken hayal edebilirsiniz. Şimdi kupaya sadece iki maç uzaktayız; taktiksel olarak hem savunmada hem hücumda işleri doğru yapmalıyız ve tabii ki Arsenal'dan daha fazla gole ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.