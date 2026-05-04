04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
0-167'
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-061'
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-080'
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-190'

Viktor Gyökeres: "Atletico Madrid tehlikeli bir takım"

Arsenal'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

calendar 04 Mayıs 2026 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 22:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Viktor Gyökeres: 'Atletico Madrid tehlikeli bir takım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arsenal'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

"UNUTULMAZ BİR GECE OLABİLİR"

Dev mücadele öncesi atmosferin önemine dikkat çeken Gyökeres, "Bu maçı evimizde oynamak inanılmaz. Neyin söz konusu olduğunu biliyoruz ve harika bir maç oynayıp taraftarlarımızla birlikte bunun keyfini çıkarma fırsatımız var. Ama bunu sahada göstermeliyiz. Taraftar desteğimizle bunun unutulmaz bir gece olabileceğini düşünüyorum." dedi. 

"SOYUNMA ODASINDA HARİKA BİR HAVA VAR"

Takım içindeki atmosferin oldukça iyi olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, "Soyunma odasında çok iyi bir atmosfer var. Önümüzdeki her maç için çok heyecanlıyız. Şimdi yapmamız gereken tek şey hazırlanmak ve bu enerjiyi sahaya yansıtmak." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MAÇLARA ALIŞIĞIM"

Baskılı karşılaşmalara yabancı olmadığını belirten Gyökeres, "Daha önce bu tür maçları oynadım. Özellikle milli takımda, Dünya Kupası'na katılmak için kazanmak zorunda olduğumuz maçlar gibi. Çok büyük bir maç olacak. Bu bir fırsat ve bu noktada olmak harika bir durum." şeklinde konuştu.

"ATLETICO ÇOK TEHLİKELİ" 

Rakiplerinin gücüne de değinen İsveçli golcü, "Madrid'de olduğu gibi zor bir maç olacak. Atletico çok iyi bir takım, hücumda büyük kaliteye sahipler ve çok tehlikeliler. Bu yüzden savunmada doğru işler yapmalı, top bizdeyken de kendi oyunumuzu oynamalıyız." dedi. 

"İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"

Sezon içinde Fulham karşısında attığı gollerle 20 gol barajına ulaşan Gyökeres, bireysel performansından çok takım hedeflerine odaklandığını vurguladı:

"Elbette gol atmak istersiniz ve bu sayıya ulaşmak güzel. Ama en önemli maçlar bu ay oynanacak. İşimizi yapacağız ve ay sonunda nerede olduğumuzu göreceğiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.