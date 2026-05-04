Viktor Gyökeres: 'Atletico Madrid tehlikeli bir takım'

Arsenal'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"UNUTULMAZ BİR GECE OLABİLİR"



Dev mücadele öncesi atmosferin önemine dikkat çeken Gyökeres, "Bu maçı evimizde oynamak inanılmaz. Neyin söz konusu olduğunu biliyoruz ve harika bir maç oynayıp taraftarlarımızla birlikte bunun keyfini çıkarma fırsatımız var. Ama bunu sahada göstermeliyiz. Taraftar desteğimizle bunun unutulmaz bir gece olabileceğini düşünüyorum." dedi.



"SOYUNMA ODASINDA HARİKA BİR HAVA VAR"



Takım içindeki atmosferin oldukça iyi olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, "Soyunma odasında çok iyi bir atmosfer var. Önümüzdeki her maç için çok heyecanlıyız. Şimdi yapmamız gereken tek şey hazırlanmak ve bu enerjiyi sahaya yansıtmak." ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK MAÇLARA ALIŞIĞIM"



Baskılı karşılaşmalara yabancı olmadığını belirten Gyökeres, "Daha önce bu tür maçları oynadım. Özellikle milli takımda, Dünya Kupası'na katılmak için kazanmak zorunda olduğumuz maçlar gibi. Çok büyük bir maç olacak. Bu bir fırsat ve bu noktada olmak harika bir durum." şeklinde konuştu.



"ATLETICO ÇOK TEHLİKELİ"



Rakiplerinin gücüne de değinen İsveçli golcü, "Madrid'de olduğu gibi zor bir maç olacak. Atletico çok iyi bir takım, hücumda büyük kaliteye sahipler ve çok tehlikeliler. Bu yüzden savunmada doğru işler yapmalı, top bizdeyken de kendi oyunumuzu oynamalıyız." dedi.



"İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"



Sezon içinde Fulham karşısında attığı gollerle 20 gol barajına ulaşan Gyökeres, bireysel performansından çok takım hedeflerine odaklandığını vurguladı:



"Elbette gol atmak istersiniz ve bu sayıya ulaşmak güzel. Ama en önemli maçlar bu ay oynanacak. İşimizi yapacağız ve ay sonunda nerede olduğumuzu göreceğiz."



