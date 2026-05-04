Antoine Griezmann: 'Biz tarih yazabiliriz'

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları dev mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"GÜVENİM TAM"



Kulüpte kalma kararına değinen Griezmann, "Evet, hâlâ aynı şekilde düşünüyorum. Oynamak ve bu atmosferi yaşamak için çok istekliyim. Umarım ikinci yarıdaki gibi devam edebiliriz. Her zaman açık oldum; burada kalmak istiyordum çünkü inanılmaz bir şey yapabileceğimizi düşünüyordum ve şimdi buna sadece bir adım uzağız. Güvenim tam." dedi.



"ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEK"



Bireysel performanstan çok takım başarısına odaklandığını vurgulayan Fransız yıldız, "Gol atsam da atmasam da önemli olan turu geçmek. Maça artık daha sakin çıkıyorum. Eskiden daha stresliydim, şimdi ne yapabileceğimi bilerek daha rahatım." ifadelerini kullandı.



"SAHADA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"



Takım içindeki rolüne değinen Griezmann, "Şampiyonlar Ligi her zaman özel. Gençlere konuşarak değil, sahada örnek olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Koke daha çok konuşuyor, ben ise aksiyonla." dedi.



"ÖNCEDEN PLAN YAPMAYI SEVMEM"



Karşılaşmaya tamamen odaklandığını belirten tecrübeli futbolcu, "Yarınki maçı ve hocanın benden ne istediğini düşünüyorum. Önceden plan yapmayı sevmem, sahada taze ve hazır olmak istiyorum. Oynamak için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.



BAENA YORUMU



Takıma yeni katılan Alex Baena hakkında da konuşan Griezmann, "Stil olarak biraz benzeriz. Villarreal'de daha çok kanatta oynuyordu, burada daha içte görev alıyor. Nereye geldiğini biliyor, burada işler zor. Simeone ile birlikte en iyi versiyonunu bulacaktır." dedi.



"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"



Kariyerindeki gelişime de değinen yıldız isim, "Eskiden maçlara çok stresle çıkardım. Şimdi daha sakinim ve daha komple bir oyuncuyum. Böyle anların tekrar gelmeyeceğini düşünüyorsunuz, bu yüzden oynamak için çok istekliyim. Herkes Şampiyonlar Ligi yarı finali oynayamaz." ifadelerini kullandı.



"TARİH YAZABİLİRİZ"



Atmosfere dikkat çeken Griezmann, "Bayrakları, atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. Zihinsel olarak hazır olmak çok önemli. Geçmiş maça takılmamalıyız. Bu bir Şampiyonlar Ligi yarı finali ve tarih yazabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.



