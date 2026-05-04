Antoine Griezmann: 'Biz tarih yazabiliriz'

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları dev mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GÜVENİM TAM"
Kulüpte kalma kararına değinen Griezmann, "Evet, hâlâ aynı şekilde düşünüyorum. Oynamak ve bu atmosferi yaşamak için çok istekliyim. Umarım ikinci yarıdaki gibi devam edebiliriz. Her zaman açık oldum; burada kalmak istiyordum çünkü inanılmaz bir şey yapabileceğimizi düşünüyordum ve şimdi buna sadece bir adım uzağız. Güvenim tam." dedi.
"ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEK"
Bireysel performanstan çok takım başarısına odaklandığını vurgulayan Fransız yıldız, "Gol atsam da atmasam da önemli olan turu geçmek. Maça artık daha sakin çıkıyorum. Eskiden daha stresliydim, şimdi ne yapabileceğimi bilerek daha rahatım." ifadelerini kullandı.
"SAHADA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Takım içindeki rolüne değinen Griezmann, "Şampiyonlar Ligi her zaman özel. Gençlere konuşarak değil, sahada örnek olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Koke daha çok konuşuyor, ben ise aksiyonla." dedi.
"ÖNCEDEN PLAN YAPMAYI SEVMEM"
Karşılaşmaya tamamen odaklandığını belirten tecrübeli futbolcu, "Yarınki maçı ve hocanın benden ne istediğini düşünüyorum. Önceden plan yapmayı sevmem, sahada taze ve hazır olmak istiyorum. Oynamak için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.
BAENA YORUMU
Takıma yeni katılan Alex Baena hakkında da konuşan Griezmann, "Stil olarak biraz benzeriz. Villarreal'de daha çok kanatta oynuyordu, burada daha içte görev alıyor. Nereye geldiğini biliyor, burada işler zor. Simeone ile birlikte en iyi versiyonunu bulacaktır." dedi.
"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"
Kariyerindeki gelişime de değinen yıldız isim, "Eskiden maçlara çok stresle çıkardım. Şimdi daha sakinim ve daha komple bir oyuncuyum. Böyle anların tekrar gelmeyeceğini düşünüyorsunuz, bu yüzden oynamak için çok istekliyim. Herkes Şampiyonlar Ligi yarı finali oynayamaz." ifadelerini kullandı.
"TARİH YAZABİLİRİZ"
Atmosfere dikkat çeken Griezmann, "Bayrakları, atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. Zihinsel olarak hazır olmak çok önemli. Geçmiş maça takılmamalıyız. Bu bir Şampiyonlar Ligi yarı finali ve tarih yazabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.
Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları dev mücadele öncesinde konuştu.
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları dev mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Tedesco yerine kim gelecek: "Klopp, Maresca, Zidane, Xabi Alonso"
-
9
Grimaldo son kararını verdi!
-
8
Hull City'nin şoklar, sürprizler ve zaferlerle dolu sezonunun bilinmeyen yüzü!
-
7
Gözler Aziz Yıldırım'da
-
6
Galatasaray'da orta saha için dev liste!
-
5
Dorgeles Nene'ye 22 milyon Euro!
-
4
Galatasaray'da 3 yerli hedefi
-
3
Galatasaray'da rehavetin nedeni o görüntü!
-
2
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
-
1
Semih'e güldüren teklif
- 21:39 Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
- 21:29 Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
- 21:16 Viktor Gyökeres: "Unutulmaz bir gece olabilir"
- 20:54 Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
- 20:42 Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
- 20:35 Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
- 20:26 Marmaris'te milli takım seçmeleri için toplantı yapıldı
- 19:25 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica
- 19:10 Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
- 19:02 Orlando Magic, Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı!
- 18:26 Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk golcü hamlesi: Guirassy
- 18:01 Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
- 17:33 Emre Belözoğlu: "Süper Lig'de kalacak gücümüz var"
- 17:21 Sivasspor'da kongre 19 Mayıs'ta yapılacak
- 17:05 Çeşme Yarı Maratonu'na 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak
- 16:59 Real Madrid'de Mbappe krizi
- 16:52 Neymar, Robinho'nun oğlunu tokatladı!
- 16:51 UEFA'dan FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün'e görev
- 16:48 Manchester City'den PSV'ye gidiyor!
- 16:29 Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçımız var!
- 16:27 Raphinha, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
- 16:17 CEV şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
- 16:09 Tarık Çetin için Trabzonspor iddiası!
- 15:55 Fenerbahçe Beko'da gelir gider başabaş!
- 15:54 Beşiktaş, OKX TR ile işbirliği yaptı
- 15:54 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gitti
- 15:44 Hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu serbest kaldı
- 15:34 Real Betis, Oli McBurnie'yi istiyor
- 15:26 Curling Federasyonunda başkanlığa Kenan Şebin seçildi
- 15:05 Galatasaray'dan 150 milyon euro'ya ret!
- 15:04 Adana'da 18 Yaş Altı Kız Basketbol Şampiyonası başladı
- 14:42 Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması
- 14:41 Brentford'da Jannik Schuster için geri sayım!
- 14:21 Milli sporcudan alkışlanacak hareket
- 14:15 Villareal'de Marcelino ile yollarını ayırıyor
- 14:07 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Sivas'ta başladı
- 14:00 Benfica'da rüya hedef: Rodrigo Zalazar
- 13:56 Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan çifte derece
- 13:53 Tırhandil Cup Kış Trofesi Final Etabı tamamlandı
- 13:50 Uluslararası 2'nci Turan Cup Halat Çekme Turnuvası düzenlendi
- 13:46 Türkiye'deki o maça şike soruşturması!
- 13:42 Altay'da belirsizlik hakim
- 13:40 Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferi için açıklama
- 13:36 Merkezefendi Basket'ten basketbolda tarihi başarı
- 13:24 Bodrum FK yükselmek için kenetlendi!
- 13:18 5 yıl önce Fenerbahçe'nin başkan adayıydı, hayatını kaybetti!
- 13:18 Alessandro Altobelli'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü
- 13:17 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti oldu
- 13:11 Gaziantep'te düzenlenen paraşüt yarışması sona erdi!
- 13:05 Basketbol Süper Ligi'nde 3 ekipten biri daha lige veda edecek
- 13:00 Şampiyonlar'dan gençlere tavsiye
- 12:59 Avrupa'da ikinci şampiyon Inter!
- 12:57 Motokrosta hedef Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarmak
- 12:55 Endrick'ten geleceği için açıklama
- 12:54 Minik masa tenisçinin hayali olimpiyatlar
- 12:35 Bastoni için Barcelona açıklaması
- 12:25 Beşiktaş - Konyaspor maçının hakemi açıklandı
- 12:24 Jaylen Brown'dan Embiid'e sert sözler: "Flop yapıyor, kendi de biliyor"
- 12:23 Darko Rajakovic'ten Raptors'a duygusal mesaj: "Bu grupla gurur duyuyorum"
- 12:21 Magic koçu Mosley'den veda niteliğinde sözler
Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"
Diego Simeone'den Sörloth itirafı!
Viktor Gyökeres: "Unutulmaz bir gece olabilir"
Calum McFarlane: "Artık tepki verme zamanı!"
Vitor Pereira: "Çalıştığım en iyi gruplardan biri"
Joao Pedro: "Sorun teknik direktör değil"
Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!
Real Madrid'e kötü haber: Ferland Mendy
Real Madrid'de Mbappe krizi
Manchester City'den PSV'ye gidiyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24