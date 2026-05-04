04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
0-111'

Antoine Griezmann: "Biz tarih yazabiliriz"

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları dev mücadele öncesinde konuştu.

calendar 04 Mayıs 2026 21:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları dev mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÜVENİM TAM"

Kulüpte kalma kararına değinen Griezmann, "Evet, hâlâ aynı şekilde düşünüyorum. Oynamak ve bu atmosferi yaşamak için çok istekliyim. Umarım ikinci yarıdaki gibi devam edebiliriz. Her zaman açık oldum; burada kalmak istiyordum çünkü inanılmaz bir şey yapabileceğimizi düşünüyordum ve şimdi buna sadece bir adım uzağız. Güvenim tam." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEK"

Bireysel performanstan çok takım başarısına odaklandığını vurgulayan Fransız yıldız, "Gol atsam da atmasam da önemli olan turu geçmek. Maça artık daha sakin çıkıyorum. Eskiden daha stresliydim, şimdi ne yapabileceğimi bilerek daha rahatım." ifadelerini kullandı.

"SAHADA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Takım içindeki rolüne değinen Griezmann, "Şampiyonlar Ligi her zaman özel. Gençlere konuşarak değil, sahada örnek olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Koke daha çok konuşuyor, ben ise aksiyonla." dedi.

"ÖNCEDEN PLAN YAPMAYI SEVMEM"

Karşılaşmaya tamamen odaklandığını belirten tecrübeli futbolcu, "Yarınki maçı ve hocanın benden ne istediğini düşünüyorum. Önceden plan yapmayı sevmem, sahada taze ve hazır olmak istiyorum. Oynamak için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

BAENA YORUMU

Takıma yeni katılan Alex Baena hakkında da konuşan Griezmann, "Stil olarak biraz benzeriz. Villarreal'de daha çok kanatta oynuyordu, burada daha içte görev alıyor. Nereye geldiğini biliyor, burada işler zor. Simeone ile birlikte en iyi versiyonunu bulacaktır." dedi.

"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"

Kariyerindeki gelişime de değinen yıldız isim, "Eskiden maçlara çok stresle çıkardım. Şimdi daha sakinim ve daha komple bir oyuncuyum. Böyle anların tekrar gelmeyeceğini düşünüyorsunuz, bu yüzden oynamak için çok istekliyim. Herkes Şampiyonlar Ligi yarı finali oynayamaz." ifadelerini kullandı. 

"TARİH YAZABİLİRİZ"

Atmosfere dikkat çeken Griezmann, "Bayrakları, atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. Zihinsel olarak hazır olmak çok önemli. Geçmiş maça takılmamalıyız. Bu bir Şampiyonlar Ligi yarı finali ve tarih yazabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
