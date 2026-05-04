Gaziantep'te düzenlenen paraşüt yarışması sona erdi!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması tamamlandı.



Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen ve 5 gün süren organizasyon sona erdi.



Kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde, 80 sporcunun katılımıyla 1060 rakımlı alanda ilk kez düzenlenen yarışmada, genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Emre Aktepe ikinci, Serhad Karaduman ise üçüncü oldu.



Yarışmada 4 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



