04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Fenerbahçe'de yemin: "Kazanarak bitirelim"

Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasında buruk sevinç yaşadı. Bitime 2 hafta kala zirveyle fark 4 puana indi. Kaptanlar, yaptıkları konuşmada, "Şampiyonluk bizim elimizde değil. Ancak üzerimize düşen, kalan 2 maçı da kazanmak ve neler olacağını görmek. Taraftara bunu borçluyuz" ifadelerini kullandı.

calendar 04 Mayıs 2026 11:21 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 11:22
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, 3-0'lık derbi mağlubiyetiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. Aslan, Samsun'da kazansaydı şampiyonluğunu ilan edecekti ancak 4-1'lik şok yenilgi aldı. Fenerbahçe ise Başakşehir karşısında sezonun en iyi oyunlarından biriyle 3-1 galip geldi.

Mücadele sonrası soyunma odasında buruk bir sevinç vardı. Bitime 2 maç kaldı ve zirveyle fark 4 puan. Şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de çok zor görünüyor.

Takım kaptanları, soyunma odasında bir konuşma yaparak, "Maalesef sezon boyunca elimize geçen şansları kullanamadık. Şampiyonluk bizim elimizde değil. Rakibimizin kalan 2 maçta da kayıp yaşaması gerek. Ancak üzerimize düşen, Konya ve Eyüp maçlarını da kazanıp sezonu kayıpsız tamamlamak. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Çok üzdüğümüz taraftarlarımıza bunu borçluyuz" dedi.

Göle, tebrik etti

Öte yandan bir kez daha geçici olarak takımın başına geçen Zeki Murat Göle'nin öğrencilerini güzel futbol ve galibiyet nedeniyle tebrik edip, devamını getirmelerini istediği öğrenildi.

2 gün izin yapacaklar

Domenico Tedesco'nun en çok eleştirildiği konulardan biri, sonuç ne olursa olsun her hafta takıma izin vermesiydi. Zeki Murat Göle, Başakşehir galibiyetinin ardından bu geleneği devam ettirdi. Göle, öğrencilerine 2 günlük tatil verdi. Dünü ve bugünü dinlenerek geçirecek olan Sarı-Lacivertli futbolcular, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
