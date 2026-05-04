Fenerbahçe'de yemin: 'Kazanarak bitirelim'

Fenerbahçe, 3-0'lık derbi mağlubiyetiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. Aslan, Samsun'da kazansaydı şampiyonluğunu ilan edecekti ancak 4-1'lik şok yenilgi aldı. Fenerbahçe ise Başakşehir karşısında sezonun en iyi oyunlarından biriyle 3-1 galip geldi.
Mücadele sonrası soyunma odasında buruk bir sevinç vardı. Bitime 2 maç kaldı ve zirveyle fark 4 puan. Şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de çok zor görünüyor.
Takım kaptanları, soyunma odasında bir konuşma yaparak, "Maalesef sezon boyunca elimize geçen şansları kullanamadık. Şampiyonluk bizim elimizde değil. Rakibimizin kalan 2 maçta da kayıp yaşaması gerek. Ancak üzerimize düşen, Konya ve Eyüp maçlarını da kazanıp sezonu kayıpsız tamamlamak. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Çok üzdüğümüz taraftarlarımıza bunu borçluyuz" dedi.
Göle, tebrik etti
Öte yandan bir kez daha geçici olarak takımın başına geçen Zeki Murat Göle'nin öğrencilerini güzel futbol ve galibiyet nedeniyle tebrik edip, devamını getirmelerini istediği öğrenildi.
2 gün izin yapacaklar
Domenico Tedesco'nun en çok eleştirildiği konulardan biri, sonuç ne olursa olsun her hafta takıma izin vermesiydi. Zeki Murat Göle, Başakşehir galibiyetinin ardından bu geleneği devam ettirdi. Göle, öğrencilerine 2 günlük tatil verdi. Dünü ve bugünü dinlenerek geçirecek olan Sarı-Lacivertli futbolcular, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.
