Okan Buruk'tan takıma mesaj: Şampiyonluk sözü!

Şampiyonluğu Samsunspor deplasmanında ilan etmeyi bekleyen Galatasaray kritik maçtan ağır bir yenilgi aldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştirdi ve şampiyonluk için mesaj verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da Antalyaspor maçında şampiyonluk turu sözü verdi.

04 Mayıs 2026 08:29
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı. Şampiyonluğunu ilan etmek için mücadeleye çıkan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ise öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Farklı yenilgi nedeniyle Galatasaraylı futbolseverleri hüsrana uğrattıklarının altını çizen başarılı teknik adam, gelecek hafta Antalyaspor ile oynanacak mücadelede bunu telafi edip, 25. şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

Okan Buruk'un sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu:

"Kafanızı kaldırın. Sezon boyunca son ana kadar destek veren taraftarımıza istemeyeceği bir sonuç yaşattık. Gelecek hafta evimizde bütün konsantrasyonumuz ile sahada olacağız. Sizlerden beklentim, sahaya çıktığınız andan itibaren her şeyinizi ortaya koymanız. RAMS Park'ta şampiyonluk turunu taraftarımıza yakışır bir oyun ve galibiyet ile atmalıyız."

ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ

Başarılı teknik adamın yaptığı konuşma sonrasında sarı-kırmızılı oyuncular da kenetlendi. Galatasaraylı futbolcular, hocaları ile yaptığı konuşmanın ardından Antalyaspor karşısında şampiyonluk turu için söz verdi.

Öte yandan yönetim kanadından da futbolculara destek ve moral verildiği gelen haberler arasında yer aldı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
