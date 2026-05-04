Okan Buruk'tan takıma mesaj: Şampiyonluk sözü!

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı. Şampiyonluğunu ilan etmek için mücadeleye çıkan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ise öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Farklı yenilgi nedeniyle Galatasaraylı futbolseverleri hüsrana uğrattıklarının altını çizen başarılı teknik adam, gelecek hafta Antalyaspor ile oynanacak mücadelede bunu telafi edip, 25. şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.
Okan Buruk'un sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu:
"Kafanızı kaldırın. Sezon boyunca son ana kadar destek veren taraftarımıza istemeyeceği bir sonuç yaşattık. Gelecek hafta evimizde bütün konsantrasyonumuz ile sahada olacağız. Sizlerden beklentim, sahaya çıktığınız andan itibaren her şeyinizi ortaya koymanız. RAMS Park'ta şampiyonluk turunu taraftarımıza yakışır bir oyun ve galibiyet ile atmalıyız."
ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ
Başarılı teknik adamın yaptığı konuşma sonrasında sarı-kırmızılı oyuncular da kenetlendi. Galatasaraylı futbolcular, hocaları ile yaptığı konuşmanın ardından Antalyaspor karşısında şampiyonluk turu için söz verdi.
Öte yandan yönetim kanadından da futbolculara destek ve moral verildiği gelen haberler arasında yer aldı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ise öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Farklı yenilgi nedeniyle Galatasaraylı futbolseverleri hüsrana uğrattıklarının altını çizen başarılı teknik adam, gelecek hafta Antalyaspor ile oynanacak mücadelede bunu telafi edip, 25. şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.
Okan Buruk'un sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu:
"Kafanızı kaldırın. Sezon boyunca son ana kadar destek veren taraftarımıza istemeyeceği bir sonuç yaşattık. Gelecek hafta evimizde bütün konsantrasyonumuz ile sahada olacağız. Sizlerden beklentim, sahaya çıktığınız andan itibaren her şeyinizi ortaya koymanız. RAMS Park'ta şampiyonluk turunu taraftarımıza yakışır bir oyun ve galibiyet ile atmalıyız."
ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ
Başarılı teknik adamın yaptığı konuşma sonrasında sarı-kırmızılı oyuncular da kenetlendi. Galatasaraylı futbolcular, hocaları ile yaptığı konuşmanın ardından Antalyaspor karşısında şampiyonluk turu için söz verdi.
Öte yandan yönetim kanadından da futbolculara destek ve moral verildiği gelen haberler arasında yer aldı.