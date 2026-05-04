Beşiktaş GAİN'in erteleme maçında konuğu Aliağa Petkimspor

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında 5 Mayıs Salı günü Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Geride kalan 27 haftada 23 galibiyet, 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar ligde 2. sırada bulunuyor. 9 galibiyet, 19 mağlubiyeti bulunan Aliağa Petkimspor ise 15. basamakta yer alıyor.
