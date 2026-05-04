Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi savunma sıkıntısı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Göztepe maçında kaybedilen 2 puan moralleri bozarken sakat ve cezalı duruma düşen futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.
İDEAL SAVUNMA KALMADI!
Bordomavililerin savunmasında görev yapan Stefan Savic ve Arseniy Batagov sakatlıkları, Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç ise kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacak.
FATİH TEKKE'NİN PLANI
Sezon başındaki defans dörtlüsünü tamamen değiştirmesi gereken Fatih Tekke'nin tandemde Nwaiwu ve Salih Malkoçoğlu ikilisi ile sahaya çıkması bekleniyor. Sağ bekte mecburiyetten Ozan, sol bekte ise Lovik oynayacak. Okay ve Visca'nın da yokluğunda Tekke, 11'in büyük bir bölümünü değiştirmek zorunda kalacak. Deneyimli hoca, hafta içinde yapılacak taktik idmanlarda kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor.
