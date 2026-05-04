04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi savunma sıkıntısı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da savunma hattında sıkıntı yaşanıyor.

calendar 04 Mayıs 2026 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Göztepe maçında kaybedilen 2 puan moralleri bozarken sakat ve cezalı duruma düşen futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

İDEAL SAVUNMA KALMADI!

Bordomavililerin savunmasında görev yapan Stefan Savic ve Arseniy Batagov sakatlıkları, Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç ise kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacak.

FATİH TEKKE'NİN PLANI

Sezon başındaki defans dörtlüsünü tamamen değiştirmesi gereken Fatih Tekke'nin tandemde Nwaiwu ve Salih Malkoçoğlu ikilisi ile sahaya çıkması bekleniyor. Sağ bekte mecburiyetten Ozan, sol bekte ise Lovik oynayacak. Okay ve Visca'nın da yokluğunda Tekke, 11'in büyük bir bölümünü değiştirmek zorunda kalacak. Deneyimli hoca, hafta içinde yapılacak taktik idmanlarda kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
