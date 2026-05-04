Galatasaray'da orta saha için dev liste!

Galatasaray'da yaşlanan ve istikrarsız bir görüntü sergilemeye başlayan orta sahada ciddi değişime gidilecek.
ORTA SAHADA DEĞİŞİM
Yaşanan şampiyonluklarda en büyük pay sahiplerinden birisi olan Lucas Torreira'da bile düşüş yaşanması üzerine teknik direktör Okan Buruk bu bölgede ciddi bir değişime gidecek.
Bu bölgedeki dört isim de bu sezon çok istikrarsız bir görüntü sergiledi. Gabriel Sara, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina bazı maçlarda orta sahayı çok net bir şekilde kaybetti.
REVİZYON KARARI
Bu maç sayısının artması üzerine Okan Buruk çareyi orta sahada revizyona gitmekte buldu.
Kendisine teklifler gelen Sara ile yolların ayrılması beklenirken, Torreira'nın bile olası satışı düşünülüyor ancak bir yıl daha takımda kalması planlanıyor.
Suudi kulüplerinin ilgi gösterdiği İlkay'a izin verecek olan sarı-kırmızılılarda Lemina'nın sözleşmesindeki 1 senelik opsiyonu devreye girdi. Galatasaray, Gabonlu oyuncu ile bir sene devam edecek.
GALATASARAY'IN LİSTESİ
Galatasaray'da orta sahaya doğrudan forma giyebilecek iki futbolcu alınacak.
Listenin başında ise Manchester United'dan Bruno Fernandes bulunuyor. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Youssouf Fofana ve Marc Casado isimleri de ön plana çıkıyor.
