04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Galatasaray'da orta saha için dev liste!

Galatasaray, sezon sonunda orta sahada değişime gitmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Bruno Fernandes, Hakan Çalhanoğlu, Youssouf Fofana ve Marc Casado gibi isimler yer alıyor.

calendar 04 Mayıs 2026 08:54
Haber: Sabah
Galatasaray'da yaşlanan ve istikrarsız bir görüntü sergilemeye başlayan orta sahada ciddi değişime gidilecek.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM

Yaşanan şampiyonluklarda en büyük pay sahiplerinden birisi olan Lucas Torreira'da bile düşüş yaşanması üzerine teknik direktör Okan Buruk bu bölgede ciddi bir değişime gidecek.

Bu bölgedeki dört isim de bu sezon çok istikrarsız bir görüntü sergiledi. Gabriel Sara, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina bazı maçlarda orta sahayı çok net bir şekilde kaybetti.

REVİZYON KARARI

Bu maç sayısının artması üzerine Okan Buruk çareyi orta sahada revizyona gitmekte buldu.

Kendisine teklifler gelen Sara ile yolların ayrılması beklenirken, Torreira'nın bile olası satışı düşünülüyor ancak bir yıl daha takımda kalması planlanıyor.

Suudi kulüplerinin ilgi gösterdiği İlkay'a izin verecek olan sarı-kırmızılılarda Lemina'nın sözleşmesindeki 1 senelik opsiyonu devreye girdi. Galatasaray, Gabonlu oyuncu ile bir sene devam edecek.

GALATASARAY'IN LİSTESİ

Galatasaray'da orta sahaya doğrudan forma giyebilecek iki futbolcu alınacak.

Listenin başında ise Manchester United'dan Bruno Fernandes bulunuyor. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Youssouf Fofana ve Marc Casado isimleri de ön plana çıkıyor.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
