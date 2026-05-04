Galatasaray'da rehavetin nedeni o görüntü!

Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 26. şampiyonluğunu ilan etme şansını bir sonraki maça bıraktı.
REHAVETİN NEDENİ
Takvim'de yer alan habare göre; sarı-kırmızılıların Samsunspor maçında rehavete girmesinin nedeni ise maçtan önce RAMS Park'ta yapılan idman!
PİŞMANLIK YAŞANIYOR
Galatasaray teknik heyeti, Samsunspor maçından önceki statta yapılan antrenmanın pişmanlığını yaşıyor.
PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ
Stattaki çalışmada taraftarların meşalelerle takımlarına destek vermesi ve ortaya şampiyonluk kutlamaları gibi görüntülerin çıkması futbolcuları da psikolojik olarak etkiledi.
MOTİVASYON DÜŞTÜ
Yıldız oyuncular, "Şampiyon olduk" havasına girdi. Motivasyon düştü ve sonrasında ise şok skor ortaya çıktı.
Samsunspor deplasmanındaki facia adeta bağıra bağıra geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçından sonra bu konuya değindi.
Tecrübeli teknik adam, futbolculara rehavete girmeleri konusunda uyarılar yaptıklarını ancak buna rağmen kötü sonuçla karşılaştıklarını söyledi.
