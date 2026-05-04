04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Galatasaray'da rehavetin nedeni o görüntü!

Samsunspor'a karşı kaybeden Galatasaray'da rehavet görüntüsünün stadyumda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmandan kaynaklı olduğu öne sürüldü.

calendar 04 Mayıs 2026 09:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 26. şampiyonluğunu ilan etme şansını bir sonraki maça bıraktı.

REHAVETİN NEDENİ

Takvim'de yer alan habare göre; sarı-kırmızılıların Samsunspor maçında rehavete girmesinin nedeni ise maçtan önce RAMS Park'ta yapılan idman!

PİŞMANLIK YAŞANIYOR

Galatasaray teknik heyeti, Samsunspor maçından önceki statta yapılan antrenmanın pişmanlığını yaşıyor.



PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ

Stattaki çalışmada taraftarların meşalelerle takımlarına destek vermesi ve ortaya şampiyonluk kutlamaları gibi görüntülerin çıkması futbolcuları da psikolojik olarak etkiledi.

MOTİVASYON DÜŞTÜ

Yıldız oyuncular, "Şampiyon olduk" havasına girdi. Motivasyon düştü ve sonrasında ise şok skor ortaya çıktı.

Samsunspor deplasmanındaki facia adeta bağıra bağıra geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçından sonra bu konuya değindi.



Tecrübeli teknik adam, futbolculara rehavete girmeleri konusunda uyarılar yaptıklarını ancak buna rağmen kötü sonuçla karşılaştıklarını söyledi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
